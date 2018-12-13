Задержаны подозреваемые в убийстве в московском кафе

Задержаны подозреваемые в убийстве человека в московском кафе «Райская трапеза», сообщают СМИ.

Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ.

Напомним, по факту убийства мужчины в кафе на юго-западе столицы в ходе перестрелки было возбуждено уголовное дело. Старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщала, что, по версии следствия, двое мужчин в кафе на Ленинском проспекте во время встречи не менее шести раз выстрелили из огнестрельного оружия в своего знакомого. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

Позднее в сети опубликовали видеозапись с места перестрелки.