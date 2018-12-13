От отравления неизвестным веществом погибли два человека в Петербурге

В квартире одного из жилых домов Санкт-Петербурга обнаружены тела двух мужчин: предположительно, смерть наступила из-за отравления неизвестным веществом, сообщает пресс-служба городского управления СК.

Тела двух мужчин 1996 и 1977 года рождения были обнаружены в среду, 12 декабря, говорится в сообщении на сайте СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, смерть наступила от отравления неизвестным веществом.

Осуществлен осмотр места происшествия, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, назначаются необходимые экспертизы.

Ранее в Петербурге в квартире одного из жилых домов был обнаружен труп человека, залитый монтажной пеной.