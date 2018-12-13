В Москве избили и подстрелили 17-летнюю девушку

Несовершеннолетнюю девушку избили и расстреляли из пневматического оружия в Москве, сообщают СМИ.

17-летняя девушка подверглась нападению на улице Флотская, около цирка шапито в Москве, передает РЕН-ТВ.

Очевидец рассказал прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов обстоятельства произошедшего. Он возвращался около 21.15 мск домой через парк Дружбы и увидел, как ссорятся две девушки.

Одна из них, по его словам, избивала другую. Потерпевшая попросила мужчину проводить ее до стадиона «Динамо», очевидец вызвал ей такси.

13 декабря в полицию поступило сообщение из больницы, в которую госпитализировали пострадавшую. Врачи обнаружили у девушки закрытую черепно-мозговую травму и оружейное неогнестрельное ранение века.

Пострадавшая сообщила, что ее избила знакомая, а неизвестный выстрелил из пневматического оружия. Она проходит лечение в офтальмологическом отделении.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

В начале декабря 11-летнего мальчика доставили в больницу с переломом позвоночника после избиения в центре Москвы.