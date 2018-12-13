В МЧС изменили форму учета погибших от пожаров

МЧС России в 2019 году будет считать погибшими при пожарах людей, которые скончались от их последствий в течение 30 дней, об этом сообщается в приказе министерства.

Приказ вступает в силу с 1 января 2019 года, передает РИА «Новости».

Первый заместитель министра МЧС Александр Чуприян заявлял, что ведомство планирует изменить порядоку учета пожаров и их последствий. Эта реформа необходима, для того, чтобы знать истинное положение дел, отмечал Чуприян.

До этого на ставились только обнаруженные на пожаре тела и фрагменты тел людей, смерть которых наступила во время пожара, от его опасных факторов, падения с высоты, а также из-за возникшей паники.

В октябре замглавы МЧС Игорь Кобзев сообщал, что ведомство упразднит все свои региональные центры с целью перехода на трехуровневую систему управления.