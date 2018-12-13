Год театра назвали уникальной возможностью для России

«Театр может изменить человека в лучшую сторону»,– заявил газете ВЗГЛЯД худрук Александринского театра Валерий Фокин, рассказывая о предстоящем объявлении 2019 года Годом театра в России.

«Есть несколько театральных линий: театром можно развлекать, услаждать, можно им отвлекать, а можно заниматься серьёзными воспитательными вопросами для того, чтобы делать человека лучше. На мой взгляд, это самая главная задача и театра, и этого года в целом», – пояснил художественный руководитель VIII Международной Театральной Олимпиады и Александринского театра Владимир Фокин.

По мнению Фокина, проведение года театра в стране – это уникальная возможность дать новый импульс развитию «этого замечательного искусства» в России и решить проблемы театральной сферы. «Надо менять законодательство и правовые документы. Очень много театров, особенно в регионах, нуждаются в ремонтах и реконструкции. В театральной области, как и в любой другой, много вопросов и проблем. Все их, конечно, разом не решишь, но какое-то движение может произойти», – выразил надежу собеседник.

На церемонии открытия, которая пройдет, в основоположнике русского театрального искусства, – Российском государственном академическом театре драмы им. Волкова – запланирована встреча с президентом Владимиром Путиным, рассказал Фокин. Также, по его словам, намечен концерт и театрализованное представление.

Напомним, в соответствии с указом президента Владимира Путина, 2019 год в Российской Федерации объявлен Годом театра. Церемония открытия пройдет 13 декабря в Ярославле в Российском академическом театре драмы им. Федора Волкова. Также принято решение о проведении единого дня открытия Года театра во всех регионах страны.

В рамках Года запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. С марта по ноябрь 2019 года продлится Всероссийский театральный марафон, который начнется во Владивостоке, охватит всю страну и завершится в Калининграде. С июня по ноябрь в Санкт-Петербурге состоится Театральная олимпиада.