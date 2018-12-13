ДНР передала Украине 13 заключенных

Власти ДНР передали Киеву 13 осужденных, которые пожелали отбывать наказание на подконтрольной Украине территории, заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

«Сегодня на КПВВ «Новотроицкое» представители оккупационной администрации на временно оккупированных территориях в Донецкой области передали нам 13 осужденных, которые отбывали наказание в тюрьмах на неподконтрольной части Донетчины, а также отдали их уголовные дела», – сообщила Денисова в соцсетях, передает РИА «Новости».

Денисова заявила, что эти люди были осуждены до начала конфликта в Донбассе.

Ранее ЛНР передала украинской стороне 42 заключенных, которые продолжат отбывать наказание на территории, контролируемой Киевом.