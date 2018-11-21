Москва объявила словацкого военного дипломата персоной нон грата в ответ на высылку Братиславой российского дипломата, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«На днях персоной нон грата в РФ был объявлен словацкий военный дипломат, которому надлежит покинуть нашу страну в течение двух суток. Послу Словакии в Москве 11 декабря была вручена соответствующая нота», – сказала она, передает ТАСС.

В начале декабря премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини объявил о решении Братиславы выслать российского дипломата, якобы вовлеченного в шпионскую деятельность.