Интерпол выдал ордер на беглого индийского миллиардера

На бежавшего из Индии миллиардера Мехула Чокси Интерпол выдал так называемое красное уведомление – международный ордер на арест.

Чокси подозревается в мошенничестве на сумму свыше 2 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на газету Times of India.

Чокси с племянником Ниравом Моди были объявлены в розыск Центральным бюро расследований после того, как вскрылся их сговор с работниками нацбанка Пенджаба для присвоения 2 млрд долларов из его активов.

Об этой афере стало известно в конце 2017 года. В январе 2018 Чокси вместе с родственниками сбежал из Индии, его местонахождение до сих пор не установлено.

В марте американский миллионер Мартин Шкрели, известный как «самый презираемый» человек в США, был приговорен к семи годам тюрьмы за мошенничество.