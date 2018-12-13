Стало известно о скорой отставке прокурора Москвы

Прокурор Москвы Владимир Чуриков, находящийся сейчас в отпуске, скоро покинет свой пост, сообщили источники.

По завершении отпуска Чуриков перейдет на другую работу, не связанную с надзорной деятельностью, сообщил источник «Коммерсанта».

Он отметил, что отставка с формулировкой «по собственному желанию» планируется до Нового года.

Чуриков занимает пост прокурора Москвы с 2015 года.

Его преемником может стать первый заместитель Олег Монаков.

Издание напоминает, что предшественник Чурикова Юрий Куденеев занимал этот пост в течение четырех лет. Он ушел в отставку после коррупционного скандала.