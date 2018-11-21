Кириенко в день 25-летия Конституции посетил музей современной истории России

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко 12 декабря, в день 25-летия принятия Конституции, посетил музей современной истории России, где проходит выставка «Конституция моей страны».

В ходе торжественного мероприятия Кириенко передал заслуженной артистке России, члену Общественной палаты Диане Гурцкой, учащимся школы-интерната №1 для обучения и реабилитации слепых и Российской государственной специализированной академии искусств экземпляр специального юбилейного издания Конституции, отпечатанного шрифтом Брайля.

Кириенко также поздравил собравшихся с праздником и поделился своим впечатлением о выставке «Конституция моей страны», сообщается на сайте Музея современной истории России.

«Присоединяюсь к поздравлениям с Днем 25-летия Конституции. Сегодня не только 25-летие Конституции, но и 25-летие Государственной думы, Совета Федерации и Конституционного суда: все они сформированы в этот день 25 лет назад», – заявил Кириенко.

Он поблагодарил руководство музей за организацию выставки. «Даже для участников событий многое забывается, а для подрастающего поколения сегодня даже трудно представить себе, как выглядела ситуация 25 лет назад, когда создавалась Конституция. Это было время жесткого политического и экономического кризиса, время раскола в обществе и почти ощущения гражданской войны. Конституция, созданная в такое сложное время, стала основой стабильности нашего государства», – добавил Кириенко.

В среду президент Владимир Путин в приветственном слове к юбилейному изданию, посвященному 25-летию Конституции России, заявлял, что Высший закон выдержал проверку временем и создал условия для стабильного развития страны.