В автобусе в Москве нашли сумку с корпусами гранат и гильзами

В центре Москвы в автобусе обнаружили бесхозную сумку с корпусами гранат и стреляными гильзами, сообщил источник в правоохранительных органах.

Пассажиров вывели из автобуса на улице Большая Тульская, передает РИА «Новости».

В ГУ МВД по Москве пояснили, что в сумке была «сувенирная продукция», которая «никакой опасности не представляет».