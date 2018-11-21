Эксперт объяснил страх США перед доктриной упреждающего ядерного удара России

«В случае нагнетания обстановки Россия может нанести упреждающий ракетно-ядерный удар по США. Суть проблемы в том, что подлетное время ракет средней и меньшей дальности составляет к обозначенному объекту всего 3–8 минут», – сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Константин Сивков. Так он отреагировал на беспокойства в США по поводу возможного появления у России доктрины упреждающего ядерного удара.

Вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков объяснил, почему в США обеспокоились возможным принятием в России доктрины упреждающего ядерного удара.

По его словам, в Вашингтоне в первую очередь обеспокоены самим фактом, что такая доктрина может появиться у России и может быть применена против американцев, хотя в самих США подобная доктрина существует десятки лет. Согласно нынешней военной доктрине России, ядерное оружие может быть применено только в ответ на военную агрессию против страны. Первой наносить ядерный удар по потенциальному противнику Москва пока не намерена.

Эксперт не исключает, что в будущем Россия может отказаться от принципа неприменения первыми ядерного оружия. «Это будет симметричный ответ США. И может сложиться так, что Россия, оказавшись в тупике, в условиях явной напряженности, может нанести по США упреждающий ракетно-ядерный удар. И это пугает их», – подчеркнул эксперт.

В то же время возможность такого удара существует и сейчас. «В случае нагнетания обстановки Россия может нанести упреждающий ракетно-ядерный удар по США. Суть проблемы в том, что подлетное время к обозначенному объекту ракет средней и меньшей дальности составляет всего 3–8 минут. В этих условиях времени на обработку полноценной информации и принятие ответного решения фактически не остается», – пояснил эксперт.

Сивков добавил, что нанести полноценный ракетно-ядерный удар по США возможно не только в случае обнаружения массового старта, но даже при ложном срабатывании системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). «Может, и нападения не было, а просто существует общая напряженность обстановки и происходит ложное срабатывание СПРН... Вот это самое страшное. Именно по этой причине СССР в свое время предложил отказаться от этих ракет», – отметил Сивков.

Кроме этого, он назвал выгодным для России сделать мобильную составляющую ракетно-ядерных сил. Для этого надо увеличить количество атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, начать производство боевых железнодорожных комплексов. А с вероятным выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и затем Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) «начать массовое производство межконтинентальных крылатых ракет». «Это реальная вещь, которая тоже напрягла бы американцев», – подытожил Константин Сивков.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, о беспокойстве США по поводу возможного появления у России доктрины упреждающего ядерного удара говорит публикация в американском издании National Interest. Издание пишет, что в России все еще существует «Мертвая рука» (система автоматического запуска ядерных ракет в ответ на нападение), которая могла стать еще более смертоносной за последние годы.

Другим поводом для беспокойства США стала отправка на этой неделе стратегических бомбардировщиков Ту-160 ВКС России в Венесуэлу. Как отметила американская телекомпания CNN, это ясный сигнал для США, что президент России Владимир Путин может «играть во дворе» у Вашингтона.