Стороны конфликта в Йемене решили возобновить поставки нефти и газа

В Швеции в ходе консультаций стороны конфликта, который продолжается в Йемене, договорились о возобновлении поставок нефти и газа, сообщили представители делегаций.

Консультации проходят под эгидой ООН. Переговоры, как ожидается, продлятся до 13 декабря, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Также было достигнуто соглашение по обмену пленными и заключенными.