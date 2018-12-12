Российские двигатели для кораблей оказались дороже украинских

Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что российские аналоги украинских двигательных установок для кораблей оказались дороже, но лучше по коэффициенту полезного действия.

«По результатам испытаний мы получили некий прирост по коэффициенту полезного действия. С точки зрения затрат – пока мы получили продукт несколько дороже украинского, но при этом, если брать программу целиком, она получается экономически эффективной и выгодной», – передает его слова «Звезда».

Он также рассказал, что для неатомных подлодок разработаны перспективные облики и прототипы двигателей следующего поколения с пиковым давлением около 2000 бар.

«Топливная экономичность находится на уровне мировых аналогов. Это ровно то, что нужно нашему потребителю», – заметил Рахманов.

В феврале сообщалось, что фрегаты проекта 22350 в 2018 году первыми получат российские газотурбинные двигатели, созданные «ОДК-Сатурн». Опытно-конструкторские работы по морским силовым установкам «М90ФР», «Агрегат-ДКВП» и «М70ФРУ-Р» велись с 2014 по 2017 годы. В перспективе эти установки должны обеспечить России независимость от импорта украинских двигателей производства «Зорямашпроект».