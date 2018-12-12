В США испугались возможности Путина «играть во дворе у Вашингтона»

Отправка стратегических бомбардировщиков Ту-160 ВКС России в Венесуэлу представляется как ясный сигнал для США – президент России Владимир Путин показал, что может «играть во дворе» у Вашингтона, заявили на CNN.

Корреспондент CNN Брайан Тодд называет перелет бомбардировщиков в Венесуэлу тревожным развитием событий для Вашингтона, передает RT.

«Он (Путин) явно пытается предупредить США, что он может «играть в нашем дворе» и, что Россия сохраняет значительный военный потенциал», – приводит CNN слова бывшего помощника министра обороны США Дерека Шоллета.

Он заявил, что Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро могут действовать против интересов США, так как это сотрудничество происходит у берегов Америки.

Подполковник в отставке, бывший сотрудник военной разведки США Тони Шаффер также отмечает, что Путин «ясно дал понять», что намеревается «восстановить влияние России до уровня СССР».

Стоит отметить, что американские военные эксперты умалчивают о том, что у границ России постоянно находятся эскадрильи ВВС США. Так, американские бомбардировщики, способные нести ядерное вооружение, неоднократно проводили учения и подлетали вплотную к российским границам в Прибалтике.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, зачем Россия отправила Ту-160 в Венесуэлу.

Напомним, два стратегических бомбардировщика Ту-160 в сопровождении транспортника Ан-124 и дальнемагистрального самолета Ил-62 в понедельник совершили перелет в международный аэропорт Венесуэлы. В США назвали полет «провокационным».