Госдуме предложили частично отменить запрет на демонстрацию нацистской символики

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий демонстрацию нацистской символики и атрибутики в целях просвещения, а также в произведениях науки, литературы, искусства и продукции СМИ.

Отмечается, что при использовании нацистской символики в учебных заведениях важно формировать к ней негативное отношение, пишет РИА «Новости».

«Законопроектом предлагается внести изменения, уточняющие нормы законодательства о запрете использования нацистской символики и атрибутики при использовании их в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции средств массовой информации, в учебных и просветительских целях образовательными организациями, реализующими образовательные программы, при условии осуждения нацизма, формирования негативного отношения к идеологии нацизма, и отсутствия признаков пропаганды и (или) оправдания любой нацистской идеологии», – сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Проект внесла председатель комитета по культуре Госдумы Елена Ямпольская и группа депутатов. Авторы обращают внимание, что сейчас на территории России установлен запрет на демонстрацию нацистской символики в любой форме.

Особое внимание в документе уделяется тому, что правильное использование нацистской атрибутики без признаков пропаганды и с формированием правильного отношения «призвано подчеркнуть историческую эпоху, дать возможность оценить ужасы и мерзость идеологии нацизма».

Также авторы законопроекта предложили исключить наказание за соответствующую новым нормам демонстрацию запрещенной символики.

В марте 2015 года дело возбудили против журналистки, разместившей фотографию своего двора из интернета, которая была сделана в период с 1941 по 1943 годы. На снимке оказался виден флаг Третьего рейха. Судья посчитала фотографию пропагандой и публичным демонстрированием нацистской символики.

Напомним, президент России Владимир Путин призвал не доводить «до маразма и абсурда» ситуацию с наказанием за лайки и репосты.

Ранее Ямпольская уже заявляла, что в ее планах – устранение противоречий по использованию фашистской символики в фильмах и других произведениях искусства, в то время как на нее налагается полный запрет в России.