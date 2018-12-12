Госдуме предложили частично отменить запрет на демонстрацию нацистской символики

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Юго-Восточной Азии нужна дешевая российская электроэнергия

«Азиатское суперкольцо» – это золотое дно для электроэнергетикиФото: China Daily CDIC/Reuters
Южная Корея разработала технико-экономическое обоснование проекта создания энергетического кольца между Россией, Китаем, Южной Кореей и Японией. Пока Прибалтика пытается выйти из энергокольца с Россией и Белоруссией, обрекая себя на более дорогую электроэнергию, Юго-Восточная Азия, наоборот, надеется решить свои проблемы с помощью России. Каковы шансы появления «азиатского суперкольца»? Подробности...
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Зачем украинские моряки объявили себя военнопленными

Украинские нарушители российской границы напрасно видят себя в мечтах военнопленнымиФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Задержанные за нарушение российской границы украинские моряки объявили себя военнопленными. О начавшейся «войне» в интервью западным СМИ продолжил говорить и президент Украины Петр Порошенко. Слаженность этих заявлений вряд ли случайна. Могут ли украинские моряки действительно претендовать на статус военнопленных и зачем им это нужно? Подробности...
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Коллапс в московском метро требует срочных решений

Столичное метро явно не справляется с потоком пассажировФото: Руслан Кривобок/РИА «Новости»
Очередная серия сбоев, случившаяся в столичном метро во вторник, явно не выглядит обычной случайностью. Есть масса признаков того, что подземка работает на пределе своих возможностей – и все усилия городских властей по ее поддержке приносят очень скромные результаты. Какой подход сегодня необходим столичному транспорту в целом и метро в частности? Подробности...
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Украина приготовилась к масштабным боям в Донбассе

В ДНР есть все основания ожидать масштабного наступления украинской армии уже до Нового годаФото: Maxim Shemetov/Reuters
Уже в ближайшие дни Украина начнет крупное наступление на позиции непризнанных республик Донбасса. По крайней мере, об этом заявляют в ДНР и подробно описывают план наступления. Это уже не первый случай, когда в ДНР таким вот образом раскрывают замыслы ВСУ. Насколько можно верить данному заявлению представителей непризнанной Донецкой республики? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Как Егор Летов отстроил Небесный портал

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Дискуссия вокруг названия омского аэропорта, конечно, эпизод, «потехе час». Тем не менее, это важный сюжет посмертной жизни Летова. Позволяющий зафиксировать ту огромную работу над умами, которую он произвел и производит. Подробности...

Почему победить коррупцию без врачей и учителей не получится

Антон Крылов, журналист
Когда вице-губернатор гребет сотни миллионов на откатах, а учителю родители скинулись на ноутбук, для закона и то и другое – уголовное преступление. Но общественная опасность одного и другого абсолютно несоизмеримы. Подробности...
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Поднимите руку, кто ни разу не нарушал Конституцию

Маргарита Симоньян, член Общественной палаты, главный редактор телеканала «Russia Today»
Каждый, кто пишет «чиновники/либералы/нацмены – редиски/воры/вонизстраны/понаехали», – разжигает рознь. Каждый, кто пишет: «А вон та мужу изменяет, и вот ее фоточки в пруф» – выдает личную тайну и нарушает Конституцию. Это я к чему? Подробности...
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          Госдуме предложили частично отменить запрет на демонстрацию нацистской символики

          12 декабря 2018, 21:13

          Текст: Анастасия Норина

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          В Госдуму внесли законопроект, разрешающий демонстрацию нацистской символики и атрибутики в целях просвещения, а также в произведениях науки, литературы, искусства и продукции СМИ.

          Отмечается, что при использовании нацистской символики в учебных заведениях важно формировать к ней негативное отношение, пишет РИА «Новости».

          «Законопроектом предлагается внести изменения, уточняющие нормы законодательства о запрете использования нацистской символики и атрибутики при использовании их в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции средств массовой информации, в учебных и просветительских целях образовательными организациями, реализующими образовательные программы, при условии осуждения нацизма, формирования негативного отношения к идеологии нацизма, и отсутствия признаков пропаганды и (или) оправдания любой нацистской идеологии», – сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

          Проект внесла председатель комитета по культуре Госдумы Елена Ямпольская и группа депутатов. Авторы обращают внимание, что сейчас на территории России установлен запрет на демонстрацию нацистской символики в любой форме.

          Особое внимание в документе уделяется тому, что правильное использование нацистской атрибутики без признаков пропаганды и с формированием правильного отношения «призвано подчеркнуть историческую эпоху, дать возможность оценить ужасы и мерзость идеологии нацизма».

          Также авторы законопроекта предложили исключить наказание за соответствующую новым нормам демонстрацию запрещенной символики.

          В марте 2015 года дело возбудили против журналистки, разместившей фотографию своего двора из интернета, которая была сделана в период с 1941 по 1943 годы. На снимке оказался виден флаг Третьего рейха. Судья посчитала фотографию пропагандой и публичным демонстрированием нацистской символики.

          Напомним, президент России Владимир Путин призвал не доводить «до маразма и абсурда» ситуацию с наказанием за лайки и репосты.

          Ранее Ямпольская уже заявляла, что в ее планах – устранение противоречий по использованию фашистской символики в фильмах и других произведениях искусства, в то время как на нее налагается полный запрет в России.


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