Подросток рассказал о домогательствах со стороны Рубчинского

16-летний подросток Ян Сильфверлинг рассказал о том, что дизайнер Гоша Рубчинский якобы просил прислать его «обнаженные» фото из ванной.

Сильфверлинг заявил, что выложил скриншоты переписки с дизайнером для того, чтобы мир «знал правду», пишет Рен ТВ.

Сильфверлинг заверил всех в том, что не простит Рубчинского, даже если тот будет просить прощения. Также подросток повторил, что дизайнер якобы просил его сфотографироваться обнаженным.

«Гоша действительно просил меня отправить обнаженные фото в ванной. Но я не мог, это ванная моей мамы. Я решил написать ему, так как в следующем месяце будет показ мод. Я хотел в нем участвовать, хотел быть моделью у Гоши», – сказал Сильфверлинг.

Скриншот переписки подростка с дизайнером был опубликован 8 декабря. На следующий день команда Рубчинского заявила, что он не собирался вступать в интимные отношения с подростком, а фото просил для кастинга, так как Сильфверлинг сам обратился с просьбой об участии в показе мод в качестве модели. По словам команды, такое «происходит постоянно».

Также представители Рубчинского добавили, что скриншоты переписки были изменены таким образом, чтобы показать известного дизайнера в негативном свете. Похожей позиции придерживается и российский дизайнер Константин Гайдай. Он считает, что переписка приведена обрывочно: так как нет весомых доказательств, то и «говорить не о чем».