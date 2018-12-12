Оскорбление общественных устоев в Сети собрались приравнять к мелкому хулиганству

Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин отметил, что законопроект о наказании за публикации с неуважением к власти является лишь уточнением существующего закона, предлагается приравнять это правонарушение к мелкому хулиганству.

«Интернет – это по сути такое же публичное пространство. У нас же есть ответственность за оскорбление символа», – приводит слова Вяткина «Газета.ру».

Он отметил, что уточняется уже существующий закон. Законопроект предлагает установить наказание за неуважение к государственным символам России, Конституции страны и органам государственной власти.

После обнаружения информации провайдеру и лицу, разместившему соответствующую информацию, направляется требование удалить противоправный контент, если требования не выполнены, то может последовать наказание в виде штрафа от 1 до 5 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.

«По сути мы просто предлагаем нести ответственность за мелкое хулиганство, совершенное в интернете», – отметил Вяткин.

Ранее в среду сообщалось, что в Госдуму внесли проект закона, предусматривающий административную ответственность за распространение в интернете материалов, оскорбляющих Конституцию и государство.