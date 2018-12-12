Еще один арестованный украинский командир катера отказался давать показания

Арестованный по делу о незаконном пересечении российской границы в Керченском проливе командир украинского катера «Бердянск» Роман Мокряк отказался давать показания, рассказал его адвокат Илья Новиков.

По словам защитника украинского командира, Мокряк собирается молчать до тех пор, пока не будут освобождены его подчиненные.

«Как командир он считает, что он один отвечает за происходящее на борту, его экипаж выполнял его приказы и не может быть привлечен ни к какой ответственности», – написал Новиков на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что его подзащитный потребовал у следствия обращаться с собой и своим экипажем, как с военнопленными.

Ранее объявил себя военнопленным и отказался давать показания самый старший по званию среди задержанных украинский моряков – капитан 2-го ранга ВМС Украины Денис Гриценко.

Напомним, три военных корабля Украины нарушили российскую границу, совершая опасные маневры и не подчиняясь требованиям пограничников, после чего были арестованы. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что со стороны Киева это была осознанная провокация. Что подтверждают и показания моряков. Эксперты считают, что власти Украины отправили моряков на верную гибель.

Москва отмечает, что украинские моряки не могут считаться военнопленными. Так как обвиняются в нарушении уголовного законодательства, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны, несмотря на попытки Киева представить задержанных моряков перед мировым сообществом именно военнопленными.