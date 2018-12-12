Участникам ВОВ увеличили размер материальных выплат

Участникам Великой Отечественной войны в 2019 году ежемесячно будут выплачивать 44 тыс. рублей, сумма включает только пенсионное обеспечение и единовременную денежную выплату, сообщила заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова на заседании оргкомитета «Победа».

«Что касается материального обеспечения, то правительство поступательно принимает решения об увеличении такого материального обеспечения, и та цифра, которую я сейчас назову, она включает в себя с точки зрения материального обеспечения только пенсионное и выплату единовременную денежную. Такой размер обеспечения в 2019 году составит 44 тысячи рублей для участников Великой Отечественной войны», - приводит слова Голиковой РИА «Новости».

Голикова уточнила, что размер единовременной выплаты ко Дню Победы в 2019 году составит 10 тыс рублей. Она также отметила, что и в дальнейшем увеличение материальных выплат будет превышать рост инфляции.

«В своем вступительном слове, Владимир Владимирович, вы уже упомянули о целесообразности и необходимости введения ежегодной выплаты, которую мы раньше производили только к юбилейным датам, и мы готовы такие предложения представить в первом квартале 2019 года, для того, чтобы уже эти решения состоялись в преддверии празднования Победы 2019 года», - обратилась Голикова к президенту России, который вел заседание оргкомитета.

Она добавила, что налоговое законодательство предоставляет ветеранам, участникам Великой Отечественной войны имущественные земельные льготы. Кроме того, регионы на местном уровне вправе разрабатывать и принимать дополнительные меры этих категорий граждан.

Также Голикова сообщила, что на 1 ноября 2018 года на территории Российской Федерации проживает 1,4 миллиона ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов семей.

Напомним, президент Владимир Путин, выступая на заседании оргкомитета «Победа», заявил, что российские власти намерены оказывать ветеранам Великой Отечественной войны единовременную материальную помощь ежегодно, а не только к юбилейным датам.

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