Опубликовано видео вертикального взлета МиГ-35 на форсаже

В Сети опубликовано видео, на котором новейший истребитель МиГ-35 взлетает вертикально в режиме форсажа.

Этот маневр возможен благодаря тяговооруженности истребителя, которая составляет 1,09кгс/кг. Таким образом, тяга двух двигателей больше, чем вес самолета, сообщает «Звезда», публикуя видео практически вертикального взлета МиГ-35.

Также было опубликовано видео полета МиГ-35, снятое с рампы транспортного самолета. На записи истребители совершают сложные маневры в непосредственной близости от транспортника. Самолеты несут по четыре корректируемые самонаводящиеся авиационные бомбы калибра 500 килограммов.

В конце ноября гендиректор РСК «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что весь комплекс испытаний истребителя будет завершен в 2019 году.

МиГ-35 – новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, созданный в развитие самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2.