Фигуристку Туктамышеву госпитализировали с воспалением легких

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева доставлена в одну из больниц Санкт-Петербурга с воспалением легких, сообщил тренер спортсменки Алексей Мишин.

Ранее фигуристка разместила в Instagram фотографию с градусником, который показывал температуру 38,5°С. Сообщается, что из-за болезни Туктамышева может пропустить чемпионат России по фигурному катанию пройдет, который пройдет в Саранске с 20 по 23 декабря, передает РИА «Новости».

«Лиза госпитализирована на две недели. Воспаление легких. Сами понимаете (что она пропустит чемпионат России. – прим. ВЗГЛЯД). Но решение о снятии принимает федерация по инициативе тренерского штаба», – сообщил Мишин по телефону.

Накануне спортсменка вернулась с соревнований по фигурному катанию. В финале Гран-при в Канаде Елизавета Туктамышева, набрав 215,32 балла, стала третьей. Ее опередили россиянка Алина Загитова, занявшая второе место, и японка Рики Кихира, завоевавшая золото.