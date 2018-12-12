Ученые обнаружили новое полезное свойство кофе

Выяснилось, что одно из веществ кофе вместе с кофеином способно эффективно помогать в борьбе с болезнью Паркинсона и деменцией с тельцами Леви, говорится в опубликованном на портале MedicalXpress исследовании.

Исследование ученых из Ратгерского университета США показало, что сочетание производного от серотонина вещества ЕНТ (эйкозаноил-5-гидрокситриптамид) в сочетании с кофеином может предотвращать накопление опасных белков в мозге человека, пишет РИА «Новости».

По отдельности вещества не оказывают подобного эффекта, однако вместе они оказывают терапевтический эффект: таким образом кофе может замедлить или даже остановить прогрессирование заболеваний мозга. Ученым остается лишь выяснить, в каких пропорциях сочетание кофеина и ЕНТ дает максимальный эффект.

«EHT содержится в различных типах кофе, но его количество варьируется. Важно определить нужное количество и соотношение, чтобы люди не злоупотребляли кофеином, ведь это влечет за собой негативные последствия для здоровья», – рассказала ведущий автор исследования Марал Мурадян.

О пользе и вреде кофе ученые спорят уже давно. Недавно специалисты предупредили, что кофеин, содержащийся не только в кофе, но и в чае, негативно влияет на беременных. А калифорнийские кофейни суд, несмотря на споры ученых, обязал предупреждать своих клиентов об угрозе рака от кофе.