Чиновник объяснил решение отправить школьников в туалеты на улице заботой о депутатах

Ученикам школы в селе Вознесенка Красноярского края закрыли вход в биотуалеты для того, чтобы депутаты, приехавшие на встречу с жителями, не учуяли зловония из кабинок, заявил глава районного управления образования Виктор Арискин.

«Это проводили депутаты встречу с населением, взрослое население было. Технический работник, который обслуживал эти кабинки, посчитал, наверное, проявить лишнюю бдительность, чтобы запаха не было. Возможно, кому-то во время мероприятия захотелось в туалет сходить. Технический работник понял, ну это же не дети...», – рассказал Арискин радиостанции «Говорит Москва».

Из-за закрытых кабинок дети вынуждены были пользоваться уличными туалетами. Ранее СМИ со ссылкой на высказывание завуча школы сообщали, что детям запретили ходить в кабинки по указанию администрации района. По тем же данным, в администрации считают, что деревенские дети должны были привыкнуть ходить в туалет на мороз.

Отмечается, что строительство санузла в школе запланировано на 2019 год. Биотуалеты установлены в учреждении временно.

Версия, изложенная Арискиным, отличается от сведений, предоставленных Минобразованием Красноярского края РИА «Новости». Там объяснили закрытие кабинок заменой раствора.

Депутат заксобрания региона Илья Зайцев опубликовал в Facebook фотографии закрытых туалетов. Он заявил, что чиновники установили их «для отчета, заклеили скотчем и приказали не пользоваться».