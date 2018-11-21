Израильский эксперт думает, что «Россию попросят придержать Хезболлу»

«Главная цель переговоров заключалась в том, чтобы не допустить военного столкновения. Израиль, вероятнее всего, попросит Россию придержать группировку Хезболла, а Россия попросила Израиль, чтобы он вел себя осторожно и не провоцировал конфликт», – сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог, Саймон Ципис, отвечая на вопрос о значении встречи представителей Израиля и России.

Одной из основных тем переговоров российских и израильских военных о координации действий было взаимодействие на границах с Ливаном, – предположил израильский эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис.

Напомним, в среду Минобороны России сообщило: военные России и Израиля договорились о взаимодействии между авиабазой Хмеймим и командным центром ВВС Израиля, сообщили в Минобороны. В официальном сообщении говорилось: во время переговоров представители двух стран поговорили об актуальных проблемах безопасности ближневосточного региона и об обстановке в Сирии. Военные также обсудили «вопросы функционирования прямого канала связи между российской авиабазой Хмеймим и командным центром ВВС Израиля для предотвращения опасных инцидентов, несущих угрозу жизни российским и израильским военнослужащим».

Переговоры проходят в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе состоявшегося в субботу телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Помимо координации с целью предотвращения инцидентов, подобных крушению Ил-20 в Сирии, повестка переговоров представителей Москвы и Тель-Авива, связана с военизированной ливанской шиитской организаций Хезболла, считает Ципис.

Израильский политолог рассказал о проводимой операции «Северный щит», в ходе которой было обнаружено много тоннелей, прорытых со стороны Ливана на территорию Израиля группировкой Хезболла. По словам Циписа, группировка надеялась использовать их в будущей войне с Израилем. «Мы и так уже воевали дважды – в первую и вторую ливанские войны»,- напомнил эксперт.

Израиль считает группировку террористической, Россия – нет, – напомнил эксперт. Отряды Хезболлы, напомним, воюют в Сирии против боевиков ИГ* и подобных группировок, и считаются союзниками властей Сирийской арабской республики.

Саймон Ципис подчеркнул, что «Россия и Израиль не заинтересованы сейчас в боевом столкновении между Израилем, Ливаном и группировкой Хезболла, объяснив интересы России тем, что, «если Хезболла сейчас втянется в войну с Израилем, ей придется стянуть свои силы с тех фронтов, где они нужны для российских целей». Рассказав о позиции своей страны, Саймон Ципис отметил, что израильские военные силы «задействованы сейчас на других фронтах, поэтому боевое столкновение не в интересах Израиля».