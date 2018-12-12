Российским космонавтам пообещали премии за осмотр отверстия в «Союзе»

Межведомственная комиссия решила выдать вознаграждение российским космонавтам Олегу Кононенко и Сергею Прокопьеву за осмотр отверстия в «Союзе МС-09» в условиях открытого космоса.

«Контрактная комиссия определит уровень вознаграждения космонавтов после их возвращения», – цитирует РИА «Новости» слова своего источника из ракетно-космической отрасли.

Согласно его словам, комиссия изучит эффективность выполнения Кононенко и Прокопьевым своих задач. При этом отмечается, что «в целом основные задачи выхода решены успешно».

Во вторник российские космонавты вышли в открытый космос, чтобы обследовать дыру в обшивке «Союза». Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал итоги выхода Кононенко и Прокопьева. При этом в НАСА от предложения России принять участие в расследовании отказались.

Напомним, отверстие в обшивке «Союза» обнаружили 30 августа после падения давления на МКС. Предположительно, дыра была просверлена целенаправленно. Прорабатываются несколько версий появления отверстия.