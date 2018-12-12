Израильские военные заявили России о продолжении операций против Ирана в Сирии

Делегация израильских военных на встрече в Москве с российскими коллегами заявила, что политика противодействия иранскому присутствию в Сирии будет продолжена, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля по итогам визита.

«В ходе встречи Армия обороны Израиля представила свою политику продолжения действий, направленных на предотвращение закрепления Ирана и «Хезболлы» в Сирии», – передает РИА «Новости» сообщение Армии Израиля.

Также отмечено, что с российскими военными на встрече в Москве обсуждалось совершенствование системы деконфликтинга в Сирии. Кроме того, Израиль представил России детали операции «Северный щит» на границе с Ливаном.

Ранее в среду в российском Минобороны сообщили, что Россия и Израиль договорились о взаимодействии между авиабазой Хмеймим и командным центром ВВС Израиля.