Меркель отвергла возможность изменения соглашения по Brexit

Европейский союз не планирует вносить изменения в достигнутое с Лондоном соглашение по условиям выхода Великобритании из сообщества, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы не собираемся вновь менять соглашение, это единая позиция 27 стран ЕС», – сказала она, передает ТАСС.

Тем временем группа депутатов в правящей Консервативной партии Великобритании набрала достаточное количество голосов для запуска процедуры голосования по вопросу о недоверии лидеру партии и премьер-министру Терезе Мэй. Голосование запланировано на среду с 18.00 до 20.00 по местному времени (21.00-23.00 мск).