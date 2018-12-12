Чиновница Минобразования стала жертвой «ясновидящих»

Замдиректора департамента бухгалтерского учета Министерства образования и науки отдала «ясновидящим» огромную сумму.

На прошлой неделе сотрудница министерства пришла на прием к «ясновидящим», чтобы избавиться от «нежелательной энергетики», сообщает РЕН-ТВ.

Она передала им пакет с 400 тыс. рублей и 7,5 тыс. долларов. «Ясновидящие» вернули пакет с наказом не вскрывать его в течение девяти дней.

Женщина не послушалась и уже дома проверила содержимое пакета – денег не было.

Чиновница обратилась в полицию, «ясновидящие» объявлены в розыск.

В мае 2017 года Лефортовский суд Москвы приговорил 14 лжеэкстрасенсов из России и Украины на сроки от семи до 15 лет колонии за мошенничество на 9,2 млн рублей.