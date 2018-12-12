Чиновница Минобразования стала жертвой «ясновидящих»

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12 декабря, среда | Последнее обновление — 15:46 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Военные России и Израиля договорились о взаимодействии в Сирии
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Юго-Восточной Азии нужна дешевая российская электроэнергия
Зачем украинские моряки объявили себя военнопленными
Коллапс в московском метро требует срочных решений
Украина приготовилась к масштабным боям в Донбассе
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Поднимите руку, кто ни разу не нарушал Конституцию
Маргарита Симоньян, член Общественной палаты, главный редактор телеканала «Russia Today»
Каждый, кто пишет «чиновники/либералы/нацмены – редиски/воры/вонизстраны/понаехали», – разжигает рознь. Каждый, кто пишет: «А вон та мужу изменяет, и вот ее фоточки в пруф» – выдает личную тайну и нарушает Конституцию. Это я к чему? Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев
Как объяснить Лолите Милявской, зачем она платит налоги
Митя Алешковский, Председатель совета фонда "Нужна помощь"
Давно хотел сказать. А сегодня прямо напрашивается. Задайте себе вопрос: что нам с вами надо делать, если наши налоги не работают так, как нам того хотелось бы? Стоять и бездействовать или все-таки что-то предпринять? Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
Ремонт отношений власти и общества с помощью Конституции
Олег Румянцев, юрист, государственный и общественный деятель
Для повышения эффективности Основного закона требуется набор «точечных» поправок. Но не политтехнологических, а направленных на действительное решение социально-экономических и политических задач. Подробности...
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За что дерутся украинские депутаты
Обсуждение: 8 комментариев
Владимир Путин посетил открытие памятника Александру Солженицыну
Президент России посетил церемонию открытия памятника писателю Александру Солженицыну. Монумент был открыт в центре Москвы в столетнюю годовщину со дня рождения литератора и общественного деятеляПодробности...
Названа самая красивая девушка мира
На конкурсе «Мисс мира» определили самую красивую девушку 2018 года. Победительницей состязания стала 26-летняя жительница Мексики Ванесса Понсе, которая работает директором реабилитационного центра. Россиянка смогла войти лишь в 30-ку лучшихПодробности...
Обсуждение: 38 комментариев
«Яндекс» представил новый телефон
Компания «Яндекс» презентовала собственный смартфон с 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160 × 1080 точек. В гаджет встроен восьмиядерный процессор Qualcomm, 630,4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Продажи телефона начнутся 6 декабряПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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