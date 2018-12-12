Адвокат Кокорина заявил о риске клиента остаться калекой

Отсутствие тренировок в СИЗО «Бутырка» и перенесенная недавно операция у футболиста Александра Кокорина может негативно сказаться на его здоровье, заявил адвокат спортсмена Андрей Ромашов.

«У моего доверителя незадолго до инцидента была операция в Италии на коленном суставе и ахиллесовом сухожилии. Если Александру Кокорину не начать тренироваться, он может встать на костыли», – сказал заявил Ромашов, передает ТАСС.

Он добавил, что у Кокорина не завершен этап реабилитации после хирургического вмешательства. Защитник отметил, что у всех футболистов от спортивных нагрузок «сердце работает по-другому», из-за чего «они заканчивают свою карьеру потихоньку».

«Если его изолировать, он может стать калекой», – заявил Ромашов.

Ранее зампред ОНК Москвы Ева Меркачева сообщила, что Кокорин находится в легкой депрессии.

Напомним, футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву продлили арест до 8 февраля 2019 года. Спортсмены частично признали вину в нападении на федерального чиновника и водителя ведущей Первого канала.