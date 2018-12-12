Во втором туре проекта «Великие имена России» проголосовали 36,6 тыс. человек

Во втором туре проекта «Великие имена России» россияне голосуют не менее активно, чем на предыдущем этапе: за вторые сутки число участников выросло почти в четыре раза.

Так, на 12.00 мск 12 декабря проголосовали 36,6 тыс. человек. Активнее всего участники голосуют за воздушную гавань Санкт-Петербурга: аэропорт Северной столицы набрал 14,7 тыс. голосов. За московский Внуково проголосовали 9,2 тыс. голосов, аэропорт Пензы набрал 4,9 тыс. голосов, Архангельска – 4,7 тыс., Нижневартовска – 3,1 тыс, сообщается на сайте «Великие имена России».

Также определились имена-лидеры голосования. Самые прочные позиции у Александра Невского в Санкт-Петербурге – за него отдано 56% голосов. У Федора Абрамова в Архангельске 49% голосов, у Андрея Туполева в Москве – 42%.В Нижневартовске Александр Филипенко на 2% опережает Виктора Муравленко, а в Пензе Виссарион Белинский на 2% опережает Александра Куприна.

4 декабря были опубликованы результаты голосования о присвоении имен российским аэропортам. Тогда же сообщалось, что у конкурса «Великие имена России» по присвоению аэропортам имен великих людей состоится второй тур.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что выбор «Великих имен России» принес поразительные результаты.