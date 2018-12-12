На Украине создали комиссию по подготовке претензии к России

В правительстве Украины создана межведомственная комиссия по вопросам обобщения правовой позиции и подготовки консолидированной претензии к России «за вооруженную агрессию» против Украины, решение об этом принято на заседании кабмина без обсуждения.

Главой комиссии стала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Заместителями председателя – заместители министра по вопросам неподконтрольных территорий Украины и замглавы МИД. Кроме того, в составе комиссии находятся также заместители глав ряда других министерств и центральных органов исполнительной власти, передает ТАСС.

Комиссия создана по распоряжению президента Украины Петры Порошенко.

Новая структура должна координировать действия органов исполнительной власти по обобщению правовой позиции государства «по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии России и подготовке консолидированной претензии Украины к России по реализации ее международно-правовой ответственности за вооруженную агрессию против Украины».

В августе президент Украины Петр Порошенко попросил кабмин страны в ближайшее время создать межведомственный координационный орган для подготовки консолидированного иска к России о возмещении «ущерба», якобы нанесенного Москвой Крыму и Донбассу.

В среду Порошенко, комментируя телеканалу Fox News инцидент в Керченском проливе, заявил о начале «войны» с Россией. 28 ноября Порошенко уже заявлял об угрозе «полномасштабной войны» с Россией.