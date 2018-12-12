ЛНР передала Украине 42 заключенных

Луганская народная республика передала украинской стороне 42 заключенных, они продолжат отбывать наказание на подконтрольной Киеву территории, сообщила уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова.

«Только что в городке Счастье забрала наших осужденных, содержавшихся в тюрьмах на неподконтрольной части Луганской области. Они сами, через родных и близких людей или с помощью правозащитников, изъявили желание вернуться для продолжения отбывания наказания на контролируемой правительством Украины территории», – написала она в своем Facebook.

По ее словам, украинской стороне передали 42 человека и их уголовные дела.

Денисова заявила, что это первый случай передачи заключенных с неподконтрольных Киеву территорий Луганской области.

Добавим, что ДНР ранее передавала Киеву заключенных для продолжения отбывания наказания на украинской территории.