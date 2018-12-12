ЛНР передала Украине 42 заключенных

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12 декабря, среда  |  Последнее обновление — 15:50  |  vz.ru
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Юго-Восточной Азии нужна дешевая российская электроэнергия

«Азиатское суперкольцо» – это золотое дно для электроэнергетикиФото: China Daily CDIC/Reuters
Южная Корея разработала технико-экономическое обоснование проекта создания энергетического кольца между Россией, Китаем, Южной Кореей и Японией. Пока Прибалтика пытается выйти из энергокольца с Россией и Белоруссией, обрекая себя на более дорогую электроэнергию, Юго-Восточная Азия, наоборот, надеется решить свои проблемы с помощью России. Каковы шансы появления «азиатского суперкольца»? Подробности...
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Зачем украинские моряки объявили себя военнопленными

Украинские нарушители российской границы напрасно видят себя в мечтах военнопленнымиФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Задержанные за нарушение российской границы украинские моряки объявили себя военнопленными. О начавшейся «войне» в интервью западным СМИ продолжил говорить и президент Украины Петр Порошенко. Слаженность этих заявлений вряд ли случайна. Могут ли украинские моряки действительно претендовать на статус военнопленных и зачем им это нужно? Подробности...
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Коллапс в московском метро требует срочных решений

Столичное метро явно не справляется с потоком пассажировФото: Руслан Кривобок/РИА «Новости»
Очередная серия сбоев, случившаяся в столичном метро во вторник, явно не выглядит обычной случайностью. Есть масса признаков того, что подземка работает на пределе своих возможностей – и все усилия городских властей по ее поддержке приносят очень скромные результаты. Какой подход сегодня необходим столичному транспорту в целом и метро в частности? Подробности...
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Украина приготовилась к масштабным боям в Донбассе

В ДНР есть все основания ожидать масштабного наступления украинской армии уже до Нового годаФото: Maxim Shemetov/Reuters
Уже в ближайшие дни Украина начнет крупное наступление на позиции непризнанных республик Донбасса. По крайней мере, об этом заявляют в ДНР и подробно описывают план наступления. Это уже не первый случай, когда в ДНР таким вот образом раскрывают замыслы ВСУ. Насколько можно верить данному заявлению представителей непризнанной Донецкой республики? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Поднимите руку, кто ни разу не нарушал Конституцию

Маргарита Симоньян, член Общественной палаты, главный редактор телеканала «Russia Today»
Каждый, кто пишет «чиновники/либералы/нацмены – редиски/воры/вонизстраны/понаехали», – разжигает рознь. Каждый, кто пишет: «А вон та мужу изменяет, и вот ее фоточки в пруф» – выдает личную тайну и нарушает Конституцию. Это я к чему? Подробности...
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Как объяснить Лолите Милявской, зачем она платит налоги

Митя Алешковский, Председатель совета фонда "Нужна помощь"
Давно хотел сказать. А сегодня прямо напрашивается. Задайте себе вопрос: что нам с вами надо делать, если наши налоги не работают так, как нам того хотелось бы? Стоять и бездействовать или все-таки что-то предпринять? Подробности...
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Ремонт отношений власти и общества с помощью Конституции

Олег Румянцев, юрист, государственный и общественный деятель
Для повышения эффективности Основного закона требуется набор «точечных» поправок. Но не политтехнологических, а направленных на действительное решение социально-экономических и политических задач. Подробности...
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        • Ничего

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          ЛНР передала Украине 42 заключенных

          12 декабря 2018, 14:18

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Луганская народная республика передала украинской стороне 42 заключенных, они продолжат отбывать наказание на подконтрольной Киеву территории, сообщила уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова.

          «Только что в городке Счастье забрала наших осужденных, содержавшихся в тюрьмах на неподконтрольной части Луганской области. Они сами, через родных и близких людей или с помощью правозащитников, изъявили желание вернуться для продолжения отбывания наказания на контролируемой правительством Украины территории», – написала она в своем Facebook.

          По ее словам, украинской стороне передали 42 человека и их уголовные дела.

          Денисова заявила, что это первый случай передачи заключенных с неподконтрольных Киеву территорий Луганской области.

          Добавим, что ДНР ранее передавала Киеву заключенных для продолжения отбывания наказания на украинской территории.


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