Песков рассказал о степени осведомленности Путина о деле «Нового величия»

Президента Владимира Путина проинформировали о деле организации «Новое величие», но не посвящали в нюансы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В целом о самом факте этого дела президент был проинформирован, но ему, естественно, никто не докладывал и не мог докладывать о всех нюансах этого дела, о всех деталях этого дела, он просто не может такую информацию получать за обилием всей другой информации», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Он отметил, что не владеет информацией о внедрении в группу «Нового величия» сотрудника силовых структур.

По его словам, во вторник на встрече с СПЧ Путин говорил о деталях дела.

«Я думаю, безусловно, поскольку он пообещал разобраться, он это сделает», – сказал он.

Во вторник Владимир Путин заявлял, что нужно проверить информацию о возможных пытках в связи с делом «Нового величия».

В октябре в СПЧ призвали создать механизмы по борьбе с подростковым радикализмом – в том числе речь шла о группах «Новое величие» и «Сеть».