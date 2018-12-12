Песков ответил на вопрос о подготовке поправок в Конституцию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никогда не слышал, чтобы российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев обсуждали поправки в Конституцию.

«Мне неизвестно об этом ничего, я никогда об этом не слышал», – сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, имела ли место такая дискуссия, передает ТАСС.

Ранее в среду президент Владимир Путин в приветственном слове к юбилейному изданию, посвященному 25-летию Конституции России, заявил, что Высший закон выдержал проверку временем и создал условия для стабильного развития страны.