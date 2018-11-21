Телеканал «Россия 24» выдал аниматора за «самого современного робота»

В Ярославле на всероссийском форуме «ПроеКТОриЯ» показали робота Бориса, который знает математику, умеет ходить, говорить и танцевать. В сюжете телеканала «Россия 24» его представили как «самого современного робота». Однако выяснилось, что роботом Борисом был лишь аниматор в костюме.

Во вторник на открытии форума, который ежегодно проводится по распоряжению президента России Владимира Путина, на сцене выступил робот Борис, который рассказал о своих навыках и попытался танцевать под песню Skibidi группы Little Big, сообщает TJournal.

В сюжете канала «Россия 24» говорится, что посетители форума могут увидеть «самых современных роботов», после чего было показано выступление Бориса.

Позже репортаж удалили с аккаунта канала на YouTube и загрузили новую версию репортажа с названием «Самый современный робот Борис с русским человеком внутри».

Отмечается, что аниматор, вероятно, выступал в костюме «Робот Алеша», который создает «почти полную иллюзию, что перед вами настоящий робот». Он создан из двухмиллиметрового АБС-пластика и полистирола.