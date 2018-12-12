Российские ученые создали ускоряющий передачу данных материал

Ученые Нижегородского госуниверситета разработали модифицированный кремний, позволяющий повысить скорость и качество работы современной микроэлектронной техники; в перспективе технология позволит увеличить скорость передачи данных до скорости света, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования.

«Этот материал представляет собой одну из гексагональных (в виде равностороннего шестиугольника) модификаций кремния, которые привлекают внимание исследователей и разработчиков во всем мире в связи с их лучшими излучательными свойствами по сравнению с обычным кубическим кремнием, традиционно используемым в микроэлектронном производстве», – сообщает ведомство, передает ТАСС.

Ученые смогли синтезировать слои кремния, выступающие в роли оптически активной среды и исследовали условия синтеза, оптические свойства и электронную структуру слоев.

«Новый материал обладает лучшими излучательными свойствами по сравнению с обычным кубическим кремнием и может быть успешно применен в оптоэлектронике и фотонике нового поколения, что станет шагом на пути достижения скорости света при передаче данных», – говорится в сообщении министерства.

Ученые намерены получить патенты получить патенты на свои разработки. Работа получила поддержку молодежной программы «УМНИК», позволяющую создать бизнес-модель для продвижения на рынок.

Микрочипы и микросхемы на данный момент создаются на основе кремния. Дальнейшее увеличение быстродействия интегральных схем ограничено скоростью передачи электросигналов внутри схемы. Наиболее перспективным способом преодоления ограничения считается использование оптоэлектроники, заменяющей электрические сигналы на оптические.

В 2015 году физики из Калифорнии создали сложный микропроцессор, который использует одновременно и пучки света, и электрические импульсы для передачи и обработки данных.