В РКК «Энергия» оценили опасность отверстия в «Союзе МС-09»

Отверстие обшивке корабля «Союз МС-09» не угрожает безопасности экипажа при возвращении на Землю, сообщили в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».

«При вскрытии экранно-вакуумной теплоизоляции и микрометеороитной защитной панели на внешней поверхности бытового отсека корабля «Союз МС-09» было обнаружено небольшое отверстие, которое не несет никакой опасности для экипажа МКС», – сообщили в РКК «Энергия».

В организации отметили, что отверстие не будет угрожать безопасности экипажа корабля при его возвращении на Землю 20 декабря.

Отверстие находится в бытовом отсеке, который отделяется от спускаемого аппарата после расстыковки с МКС, а потом сгорает в атмосфере Земли. В это время Сергей Прокопьев, Александер Герст и Серена Ауньон будут находиться в спускаемом аппарате.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что по итогам выхода российских космонавтов для обследования дыры в «Союзе МС-09» по-прежнему неясно, где просверлили корабль – на Земле.

Во вторник вечером Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос для обследования просверленного в «Союзе МС-09» отверстия.

Отверстие в обшивке «Союза» обнаружили 30 августа после падения давления на МКС. Предполагается, что дыра была просверлена целенаправленно. Прорабатываются несколько версий появления отверстия.