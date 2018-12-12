В Раде оправдали уезжающих на заработки в Россию украинцев

Уезжающие на заработки в Россию 3 млн украинцев вынуждены выполнять низкоквалифицированную работу из-за действий Киева, заявил депутат Верховной рады Кирилл Куликов.

«У нас три миллиона граждан вынуждены работать в России. Мы считаем их врагами страны? Они предали нас? Они изменники? Дезертиры? Это наши люди. Мы же виноваты в том, что мы не дали возможность этим людям жить в Украине, работать в Украине и так далее. И мы создаем все условия для того, чтобы к ним относились как можно хуже везде. Они и так на сегодняшний день оторваны от дома. Они вынуждены работать в России», – заявил политик.

При этом в эфире телеканала NewsOne он пожаловался, что украинцам приходится выполнять работу, которую не хотят делать россияне.

«Они не работают, в отличие от Лободы (украинская певица) и еще кого-то, в шоу-бизнесе. Они работают на низкоквалифицированной работе, которую не хотят выполнять москвичи, питерцы и так далее. Мы должны попытаться как-то этих людей поддержать, а мы им постоянно ставим препятствия на их жизненном пути», – заключил Куликов.

В конце ноября лидер партии «Батьковщина», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что число граждан, покидающих страну, несет угрозу национальной безопасности государства, назвав это «массовым и паническим побегом со своей земли».