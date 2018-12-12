На мэра карельского города и сбившего ее водителя завели дела

В отношении мэра карельского города Питкяранты Татьяны Юрченко и сбившего ее водителя возбудили административные дела, сообщает региональное ГИБДД.

«Проверка по факту идет в течение семи дней. В настоящее время вынесено определение о возбуждении административного дела в отношении Юрченко по ст. 12.29 КоАП «Нарушение правил ПДД пешеходом», в отношении водителя – по ст. 12.24 «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Он отметил, что водитель в момент аварии был трезвым, его автомашину занесло, несмотря на то, что в дорожных службах заверили о проводимых обсыпках проезжей части.

«Она (Юрченко) продолжает лечиться в стационаре, получает лечение в полном объеме. Вчера ее состояние было средней тяжести, но уже ближе к удовлетворительному», – сообщили в Питкярантской ЦРБ.

Напомним, Юрченко, переходившую дорогу в неположенном месте, сбил автомобиль Geely, после аварии мэра госпитализировали с переломом верхней трети левого предплечья. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.