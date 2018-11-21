Противостояние кота и беговой дорожки позабавило пользователей Сети

Пользователей Сети покорил кот, который упорно не желает признавать поражение перед работающей беговой дорожкой, вновь и вновь, пытаясь задержаться на ней.

Видео появилось на портале Reddit. По словам хозяина, его питомец нашел отличное место для сна на беговой дорожке, но техника вдруг включилась и сбросила кота. Четвероногому это не понравилось, и он решил сражаться за возможность спокойно подремать, однако каждый раз беговая дорожка возвращала его на пол.

Видео противостояния кота и техники быстро стало вирусным, пользователи остались восхищены котом, который не желает сдаваться перед неудачами.

«Мне нравится, как каждый раз он ожидает другого результата, когда снова поднимается на дорожку», – написал один из пользователей.

«Знаете, сначала, я думал, что это просто глупая кошка, но потом вспомнил, что мой кот запрыгивает на меня каждый раз после того, как я его скидываю. Видимо, они все такие», – написал другой.