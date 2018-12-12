После перестрелки в московском кафе возбудили дело

Возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины в кафе на юго-западе Москвы в ходе перестрелки, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, вечером 11 декабря двое мужчин в кафе на Ленинском проспекте во время встречи не менее шести раз выстрелили из огнестрельного оружия в своего знакомого. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия», – цитирует Иванову ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («убийство») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («незаконный оборот оружия»).

Иванова отметила, что следователи отрабатывают различные версии преступления. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

По данным источника агентства, перестрелка произошла в кафе «Райская трапеза» на Ленинском проспекте.

Ранее появилось видео перестрелки. В Москве объявлен план «Перехват».