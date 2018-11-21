Москалькова рассказала школьникам в День Конституции о правах человека

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела для учеников московской школы № 1288 им. Героя Советского Союза Н.В.Троян открытый урок, посвященный Конституции России.

Москалькова рассказала учащимся об истории и развитии института государственного правозащитника, основных направлениях деятельности уполномоченного, а также о правах и свободах человека и гражданина, закрепленных в Конституции России, передает РАПСИ.

Отмечается, что в начале декабря омбудсмен дала старт Всероссийскому единому уроку «Права человека»: в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) Москалькова рассказала столичным школьникам об истории развития, гарантиях и методах защиты прав человека в России и мире.

В течение декабря в рамках образовательного проекта во всех регионах России пройдут встречи учащихся с региональными уполномоченными и представителями правозащитного сообщества. Также для детей будут организованы семинары, конкурсы, викторины, фестивали и другие очные и дистанционные интерактивные мероприятия.

Всероссийский единый урок по правам человека уже второй год подряд включен в календарь образовательных событий учебного года по инициативе федерального омбудсмена и решению Министерства просвещения.

В 2017 году в едином уроке приняли участие 28 тыс. школ, 6,5 млн детей и 262 тыс. учителей.

Напомним, во вторник в московском метро провели флешмоб в честь юбилея Конституции.