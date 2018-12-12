УМВД Югры прокомментировало сообщения о запрете полицейским ходить на рэп-концерты

Руководство управления МВД в Ханты-Мансийском автономном округе не запрещало подчиненным посещать концерты рок- и рэп-исполнителей, сообщили в региональном управлении МВД.

«У нас таких решений не принималось по автономному округу. Мы отрицаем, не подтверждаем эту информацию», – сказал РИА «Новости» представитель УМВД.

Ранее агентство Ura.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах Уральского федерального округа, сообщило, что сотрудникам МВД якобы поступила директива из министерства о запрете на посещение концертов исполнителей, в том числе рок- и рэп-групп, которые «выступают против органов государственной власти».

«Нам довели под роспись, что сотрудникам запрещено посещать концерты рок-, рэп-, панк-исполнителей, которые ведут пропаганду против власти, в текстах песен которых содержатся призывы к анархии. Пояснили, что за нарушение будут наказывать, вплоть до увольнения», – рассказал один из источников.

Напомним, с ноября концерты российских рэп-исполнителей массово отменяют. При этом замглавы МВД ведомства Игорь Зубов сообщал, что региональным подразделениям не давали указаний касательно отмены выступлений рэперов.

В Госдуме в связи с рядом сорванных концертов состоялся круглый стол «Свобода слова в рэпе», в котором приняли участие рэперы и парламентарии.