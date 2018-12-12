Московская биржа открылась разнонаправленно

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12 декабря, среда  |  Последнее обновление — 10:40  |  vz.ru
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Юго-Восточной Азии нужна дешевая российская электроэнергия

«Азиатское суперкольцо» – это золотое дно для электроэнергетикиФото: China Daily CDIC/Reuters
Южная Корея разработала технико-экономическое обоснование проекта создания энергетического кольца между Россией, Китаем, Южной Кореей и Японией. Пока Прибалтика пытается выйти из энергокольца с Россией и Белоруссией, обрекая себя на более дорогую электроэнергию, Юго-Восточная Азия, наоборот, надеется решить свои проблемы с помощью России. Каковы шансы появления «азиатского суперкольца»? Подробности...
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Для чего Россия отправила Ту-160 в Венесуэлу

Эксперты видят в полете Ту-160 отработку боевых задач на удаленной территорииФото: Минобороны России/YouTube
Стратегические ракетоносцы Ту-160, преодолев более 10 тыс. километров, приземлились в Венесуэле. Здесь они показательно поучаствуют в отработке «отражения агрессии». За «провокационным» перелетом пристально наблюдали США и их союзники по НАТО. Зачем «Белые лебеди» привели за собой еще и два других самолета – транспортный и пассажирский? Подробности...
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Коллапс в московском метро требует срочных решений

Столичное метро явно не справляется с потоком пассажировФото: Руслан Кривобок/РИА «Новости»
Очередная серия сбоев, случившаяся в столичном метро во вторник, явно не выглядит обычной случайностью. Есть масса признаков того, что подземка работает на пределе своих возможностей – и все усилия городских властей по ее поддержке приносят очень скромные результаты. Какой подход сегодня необходим столичному транспорту в целом и метро в частности? Подробности...
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Угрожает ли России новая база ВМС Турции в Черном море

Турецкий флот и российский ЧФ сейчас находятся примерно в одинаковом положенииФото: Gleb Garanich/Reuters
Турки создают новую военно-морскую базу на Черном море. Девятая по счету база ВМС этой страны будет располагаться всего лишь в 100 километрах от бывшей советской границы. В турецкой прессе предполагают, что этот объект должен охранять газопровод, идущий из России. Так ли это? И что Турция может противопоставить Черноморскому флоту России? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Почему Лолита Милявская не хочет платить налоги

Митя Алешковский, председатель совета в Фонд Нужна помощь
Давно хотел сказать. А сегодня прямо напрашивается. Задайте себе вопрос: Что нам с вами надо делать, если наши налоги не работают так, как нам того хотелось бы? Стоять и бездействовать или все-таки что-то предпринять? Подробности...

Ремонт отношений власти и общества с помощью Конституции

Олег Румянцев, юрист, политический, государственный и общественный деятель
Для повышения эффективности Основного закона требуется набор «точечных» поправок. Но не политтехнологических, а направленных на действительное решение социально-экономических и политических задач. Подробности...
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«Солженицын» как пароль для русских

Дмитрий Ольшанский, публицист
Мне особенно приятно думать, что Солженицын – прожив всю свою длинную и невероятно увлекательную, как его книги, жизнь – так и остался именем вызывающим и раздражающим. Его по-прежнему жарко ненавидят ничтожества. Подробности...
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    Почему Арктика имеет критическое значение для России

    Что известно об алкоголизме Порошенко

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      Владимир Путин посетил открытие памятника Александру Солженицыну

      Президент России посетил церемонию открытия памятника писателю Александру Солженицыну. Монумент был открыт в центре Москвы в столетнюю годовщину со дня рождения литератора и общественного деятеля
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      Названа самая красивая девушка мира

      На конкурсе «Мисс мира» определили самую красивую девушку 2018 года. Победительницей состязания стала 26-летняя жительница Мексики Ванесса Понсе, которая работает директором реабилитационного центра. Россиянка смогла войти лишь в 30-ку лучших
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      «Яндекс» представил новый телефон

      Компания «Яндекс» презентовала собственный смартфон с 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160 × 1080 точек. В гаджет встроен восьмиядерный процессор Qualcomm, 630,4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Продажи телефона начнутся 6 декабря
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        Нужна ли России военная база в Венесуэле?
        • Да

        • Нет

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        • Искусственную ель

        • Ничего

        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
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          12 декабря 2018, 10:12

          Текст: Алина Назарова

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          Индекс Мосбиржи утром в среду опустился на 0,03% – до 2393,59 пункта, индекс РТС вырос на 0,07% – до 1135,47 пункта.

          Следует из данных Московской биржи.  


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