Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 2 копейки – до 66,33 рубля, курс евро снизился на 3 копейки – до 75,12 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 60,86 доллара за баррель, передает РИА «Новости».