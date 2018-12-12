Российского футболиста остановили в Шереметьево из-за часов

На таможенном контроле в Шереметьево остановили игрока одного известного футбольного российского клуба, не ставшего декларировать две пары часов.

Футболист, прибывший рейсом Рим – Москва, проследовал по «зеленому коридору», продемонстрировав, что у него нет подлежащих таможенному декларированию товаров, сообщили в Шереметьевской таможне.

Имя футболиста и название клуба не уточняется.

Во время досмотра в багаже пассажира найдены две коробки от наручных часов Rolex. Футболист показал две пары часов – одни были на его руке, вторые – во внутреннем кармане куртки.

«В связи с отсутствием документов, подтверждающих стоимость товаров, инспектором было принято решение о назначении таможенной экспертизы», – говорится в сообщении.

В таможне уточнили, что в действиях футболиста усматриваются признаки административного правонарушения «Недекларирование по установленной форме (устной, письменной) товаров подлежащих декларированию».