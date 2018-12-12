США не послушались Турцию в вопросе наблюдательных пунктов на границе САР

США, несмотря на возражения Турции, которая является союзником американцев по НАТО, развернули наблюдательные пункты на турецко-сирийской границе.

В распространенном заявлении официального представителя Пентагона Роба Мэннинга говорится, что «по указанию министра (обороны США Джеймса) Мэттиса США создали наблюдательные посты в северо-восточном приграничном районе Сирии для решения проблем безопасности нашего союзника по НАТО – Турции», передает РИА «Новости».

Подчеркивается, что американская сторона серьезно относится «к вопросам безопасности Турции» и намерена координировать усилия с Анкарой «для обеспечения стабильности на северо-востоке Сирии».

Количество, местоположение таких пунктов и число американских наблюдателей там не уточняется.

При этом на минувшей неделе глава минобороны Турции Хулуси Акар в ходе встречи со спецпредставителем госдепартамента США по Сирии Джеймсом Джеффри призвал Вашингтон отказаться от сооружения наблюдательных пунктов в САР.

Акар сообщил, что Турция не позволит сформировать «террористический коридор» у своих южных границ.

Ранее в Госдепе объяснили, чем опасен «несвоевременный» вывод войск США из Сирии.