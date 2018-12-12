Нефть подорожала на данных API по запасам сырья в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром растут после опубликованных еженедельных данных Американского института нефти, показавших снижение запасов сырья в США.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,16% – до 60,9 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,67%, составив 52,3 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Поддержку стоимости нефти оказывают данные API, свидетельствующие о резком снижении запасов нефти в США. Так за неделю по 7 декабря коммерческие запасы нефти в США упали сразу на 10,18 млн баррелей после роста на 5,36 млн баррелей неделей ранее.