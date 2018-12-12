Программисты объяснили взлом информсистемы московского фуникулера

Информационная система московского фуникулера, взломанная вирусом-шифровальщиком, поставлялась иностранной компанией и не была защищена, сообщил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.

По его словам, информационная система, которая обеспечивала функционирование фуникулера, поставлялась иностранной фирмой.

«В период отладки и работы было организовано удаленное управление, чтобы она из штаб-квартиры могла производить отладочные работы. К сожалению, никаких мер по обеспечению безопасности этого удаленного управления предпринято не было. В результате чего появилось то, что должно было появиться. Это был вирус «шифровальщик», – сказал Мурашов, передает РИА «Новости».

Напомним, 28 ноября работа открывшегося 26 ноября фуникулера была приостановлена из-за кибератаки. При этом хакер, атаковавший серверы канатной дороги, требовал заплатить ему биткоинами. 30 ноября работа канатной дороги была восстановлена. По факту кибератаки на сервер объекта завели дело.